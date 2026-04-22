Стали известны цены на первый кроссовер российской марки Jeland

На официальном сайте нового российского бренда Jeland появились цены на кроссовер J6. Также начался прием заказов на модель. Доступно будет три комплектации: "Актив" (2 290 000 рублей), "Комфорт" (2 499 000 рублей), "Престиж" (2 649 000 рублей).

Кроссовер получит двигатель 1.5 на 147 л.с. в связке с 6-диапазонным "роботом". Привод - передний.

Запуск серийного производства автомобилей в Шушарах по полному циклу запланирован на второй квартал 2026 года. В тот же период планируется и старт продаж.

До этого сообщалось, что в рамках подготовки к выходу на российский рынок компании приступили к формированию дилерской сети. География присутствия охватит более 175 центров в 95 городах России - от Калининграда до Владивостока.