В Новосибирске продают четыре дореволюционные машины

В Новосибирске за 30–160 млн продают четыре дореволюционные машины
На площадке «Авито» появились объявления о продаже четырёх раритетных автомобилей из новосибирского музея «Галерея Времени». Как сообщают в «АиФ Новосибирск», цены варьируются от 30 до 160 миллионов рублей. Все машины выставил один владелец, который уже не раз торговал подобным винтажным транспортом.
Самыми доступными по цене оказались две модели «Руссо-Балт С-24 4.5 MT» 1909 и 1910 годов выпуска – по 30 миллионов рублей каждая. Поскольку автомобили признаны культурной ценностью и существуют в единственном экземпляре в мире, оформить их на обычного владельца невозможно. Продавец рассчитывает на частного коллекционера.
Для справки: бренд «Руссо-Балт» появился в царской России. Рижская компания, изначально выпускавшая вагоны, затем наладила производство трамваев, аэропланов и машин. Первой моделью стала серия С24 – первый российский автомобильный бренд, который выпускался с 1909 по 1918 год. Всего за девять лет собрали 347 экземпляров, из них 285 – с открытым кузовом «торпедо».
Два других лота – лимузины ЗиС 101 5.8 MT 1937 года (95 млн рублей) и 1939 года (160 млн рублей). Последний признан самым дорогим автомобилем на рынке Новосибирска. Обе машины также хранятся в «Галерее Времени».