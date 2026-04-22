Европейские автобренды вынуждены сотрудничать с Китаем

Главный редактор портала "Южный автомобиль" Максим Черкашин рассказал "Российской газете", европейские автопроизводители все активнее сотрудничают с китайскими компаниями. Это не временный тренд, а уже закономерность.

Причины здесь прагматичные и неизбежные. Китай стал мировым лидером в области электромобилей и батарей. Такие компании, как BYD, Geely и SAIC Motor обладают не только масштабами производства, но и доступом к критически важным технологиям. Европейские бренды, сталкиваясь с жёсткими экологическими требованиями ЕС и необходимостью ускоренной электрификации, вынуждены искать быстрые решения, а не развивать всё с нуля. Производство в Европе остаётся дорогим, тогда как китайские платформы и цепочки поставок позволяют существенно снизить затраты. Это особенно важно в сегменте доступных электромобилей, где европейские компании пока проигрывают ценовую.

Многие европейские бренды уже плотно сотрудничают с китайскими марками. Volkswagen инвестировал в XPeng и планирует выпускать модели для китайского рынка на их платформе. При этом автомобили будут продаваться под брендом Volkswagen, но с китайской технологической базой. Концерн Stellantis приобрел долю в Leapmotor и получил доступ к ее технологиям.

Volvo находится под контролем Geely, и многие модели используют общие платформы. Несмотря на это, автомобили остаются полностью позиционированы как шведский продукт. Французский бренд Renault также сотрудничает с Geely.

Сотрудничество Европы и Китая в автопроме - это не уступка, а взаимовыгодный обмен. Европейские бренды дают силу бренда с многолетней историей, дизайн и инженерную школу, а китайские партнёры - скорость, технологии и экономическую эффективность, - отметил эксперт.