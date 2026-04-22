BMW станет следить за водителями в Германии

Немецкая компания BMW дала старт программе по сбору данных с электромобилей бренда. Если электроника посчитает, что наступило дорожное событие, представляющее опасность, тогда будет активирована запись информации с камер автомобиля, на сервера передадутся данные о геолокации и с микрофона. Владелец машины должен дать согласие на эту процедуру.

В BMW подчеркивают, что данные будут обезличены – номер машины и лица водителя и пассажиров размываются, а идентификационный номер транспортного средства не сохраняется на сервере компании. Немецкий премиальный автопроизводитель объясняет необходимость сбора данных благим делом – безопасностью. Разрешение на сбор у владельца будет запрашиваться после обновления операционной системы X, которая стоит в мультимедийных устройствах BMW. Утверждается, что разрешение всегда можно отозвать обратно.

Любая централизованная база данных может стать целью для утечек и несанкционированного доступа, напоминает председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин. По его мнению, контроль за данными часто выходит за рамки первоначальных заявлений

«Никто не будет читать длинное пользовательское соглашение мелким шрифтом на экране мультимедийной системы. Да и смысла в этом мало – в любой момент соглашение можно поменять», – сказал Шурыгин.

Партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Гелллер также скептически отнесся к инициативе BMW, подчеркнув, что никто вне автомобильной компании не сможет проверить, с какой периодичностью собираются данные.

«Для пользователя это черный ящик, который потенциально фиксирует гораздо больше, чем заявлено. Кроме того, можно всегда прислать обновление, которое поменяет принцип работы системы и начнет фиксировать что угодно, что может потенциально понадобиться», – считает Геллер.

Напомним ,что первоначально сбор данных запустили на электромобилях BMW i3, которые выпускались с 2013 по 2022 годы, а также на электрокроссовере iX3. Он производится с 2020 года.