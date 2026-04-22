В Россию привезут конкурента Li Auto L9 от Volkswagen.

© За рулем

Volkswagen ID. Era 9X появится в российских автосалонах уже этим летом. Как сообщили Autonews.ru в дилерской сети «Рольф», именно она займётся поставками нового полноразмерного гибридного кроссовера по схеме параллельного импорта. Первые машины, по словам представителя компании, прибудут к покупателям в июне или июле 2026-го.

Эта модель изначально создавалась немецким концерном вместе с китайской SAIC для местного рынка, где её основными соперниками считаются Li Auto L9, Aito M9 и Lynk & Co 900. Приём заказов в Китае открыли лишь в марте, а стартовая цена там составляет примерно 3,87 млн рублей. Сколько за него попросят у нас, пока неясно – окончательная стоимость станет известна ближе к старту продаж.

Подробности о силовой установке уже известны. Машина использует гибридную схему с двумя электромоторами и бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра, который не крутит колёса, а работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. В Китае предлагают две версии: на 496 и 510 лошадиных сил. Запас хода у них просто огромный – по заявлению производителя, на одной заправке и полном заряде кроссовер может проехать от 1611 до 1651 километра.

Внешне новинка очень напоминает другой свежий кроссовер концерна – ID. Unyx 08. Внутри же реализована необычная шестиместная компоновка 2+2+2. Одной из главных фишек салона стал дисплей, встроенный прямо в потолок автомобиля – для развлечения пассажиров второго и третьего рядов.