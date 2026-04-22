Новый электрический E-класс должен стать кошмаром для Neue Klasse i3

Mercedes-Benz представила полностью электрический Mercedes-Benz C-класса Electric, превратив одну из своих ключевых моделей в конкурента BMW Neue Klasse i3.

© Carakoom

Внешне новый C-класс EV получил более спортивный и обтекаемый дизайн по сравнению с версией с ДВС, что логично для автомобиля с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,22, ориентированного на максимальный запас хода.

Mercedes описывает силуэт как купеобразный, при этом он выглядит более выразительно и интереснее, чем старшие электрические модели Mercedes-Benz EQE и Mercedes-Benz EQS, которые не добились большого успеха на рынке.

Переднюю часть формирует светящаяся решётка радиатора с 1050 отдельными световыми элементами, а дневные ходовые огни и задняя оптика украшены фирменным мотивом звезды. Особенно задняя часть отсылает к концепту 2025 Concept GT XX.

Главные изменения — в салоне. Опциональный 39,1-дюймовый экран MBUX Hyperscreen полностью доминирует на передней панели. Он закрыт стеклом, использует матричную подсветку с более чем 1000 зон и создаёт ощущение премиального уровня, позволяя водителю и пассажиру пользоваться раздельными функциями информации и развлечений.

Интерьер стал заметно роскошнее: доступны сиденья с массажем, вентиляцией, регулировкой поясничной поддержки и встроенной 4D-аудиосистемой. Также можно заказать панорамную крышу со 162 подсвеченными «звёздами», меняющими цвет в зависимости от амбиентной подсветки. В целом, Mercedes стремится сделать этот электрокар «уменьшенным S-классом», а не просто электрической версией компактного седана.

В версии C 400 автомобиль оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 482 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды. Запас хода по WLTP достигает 762 км благодаря батарее ёмкостью 94 кВт⋅ч, хотя у конкурента от BMW заявлено до 905 км. При этом быстрая зарядка позволяет восполнить до 325 км пробега всего за 10 минут.

Модель получила адаптивную пневмоподвеску, предиктивные амортизаторы и подруливающую заднюю ось с углом до 4,5°, что уменьшает радиус разворота до 11,2 м и улучшает манёвренность в городе.

Новая система MB.OS поддерживает обновления «по воздуху», голосового ассистента с элементами ИИ, дополненную реальность в навигации и комплекс помощи водителю MB.DRIVE ASSIST PRO (уровень 2 автономности).

Цена и некоторые характеристики пока не раскрыты, как и детали будущей AMG-версии с тремя моторами.