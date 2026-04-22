Audi отзывает 96 тысяч электромобилей e-tron и Q8 e-tron

Премиальные электромобили Audi e-tron и Q8 e-tron оказались под угрозой из-за механической неисправности тормозной системы. Производитель объявил об отзыве 96 180 машин по всему миру, стоимость каждой из которых превышает 70 тысяч евро. Проблема кроется в соединении между педалью тормоза и сервоприводом: ослабление резьбового узла может привести к частичной или полной потере эффективности торможения.

Регуляторы оценили риск как средний, однако не исключают возможности аварий с травмами. В экстренной ситуации водителю придётся полагаться на электронный стояночный тормоз, что явно не дотягивает до современных стандартов безопасности. Речь идёт не о программном сбое, а о физическом изъяне механизма, передающего усилие от педали к тормозам. Для электромобилей, где рекуперация часто сочетается с традиционным торможением, такой дефект особенно опасен — при отказе механики нагрузка резко возрастает, повышая риск происшествия.

Audi пообещала полностью устранить неисправность, заменив сервоприводы тормозов. Владельцы начнут получать уведомления с 23 апреля, ремонт будет бесплатным у официальных дилеров. Отзыв затронул дорогие модели, что подчёркивает высокие ожидания покупателей — такие автомобили должны быть безупречны, особенно в вопросах безопасности.