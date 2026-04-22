Россиянам назвали самые популярные автомобили с пробегом до 2 млн рублей

«Автостат» перечислил 7 популярных автомобилей с пробегом до 2 млн рублей. Рейтинг составлен по количеству объявлений о продаже таких машин, сообщает агентство.

© Motor.ru

Чаще всего за 2 млн рублей предлагается 8-летний Kia Sportage. Также за эти деньги можно купить 8-летние Nissan X-Trail, Toyota C-HR, Mazda6 или Volkswagen Passat.

Из менее возрастных моделей аналитики выделили 6-летний Nissan Qashqai и 5-летний Kia Cerato.

При этом средняя цена подержанного легкового автомобиля в целом по рынку в марте 2026 года составила 1,43 млн рублей, что всего на 0,1% больше показателя февраля, отметили в "Автостате".