Началась подготовка к старту производства нового российского внедорожника S9

Sollers опубликовал видеоролик о новом рамном внедорожнике Sollers S9, производство которого должно начаться на УАЗе в сентябре этого года.

Отмечается, что компания совместно со своими партнерами завершила цикл разработки и всех инжиниринговых процессов по новому продукту.

На финальном этапе создания Sollers S9 (С9) инжиниринговые работы по этой модели проводились полностью на территории России специалистами Центра продуктового развития "Соллерс" и привлеченными к разработке молодыми инженерами из МГТУ имени Баумана. Все подробности рассказывают в нашем видео непосредственные участники этого проекта.

Sollers S9 создан на базе пикапа ST9. В серию пойдут 5- и 7-местные версии.

Силовой агрегат - 2-литровый дизель на 163 л.с. и 8-ступенчатый "автомат". Также к запуску планируется бензиновая модификация с мотором мощностью 224 л.с.

Sollers S9 - полноприводный внедорожник с системой типа part-time. В декабре стало известно, что компания ведет работу над иными вариантами трансмиссии, включая постоянный полный привод (Torque-on-Demand) и вариант с механической коробкой передач.