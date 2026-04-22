Suzuki запустила гарантию до 10 лет для автомобилей

Автопроизводитель Suzuki запускает инновационную программу 10&LODE, позволяющую расширить гарантийный период на транспортные средства до десяти лет или 250 тысяч километров. Данный шаг нацелен на укрепление лояльности потребителей и мотивацию к систематическому техобслуживанию у официальных дилеров марки. В рамках условий владельцы ежегодно получают бесплатное продление гарантии на 12 месяцев или от 15 до 20 тысяч километров в зависимости от модели, при условии соблюдения регламентного обслуживания и прохождения техпроверки. Покрытие включает ключевые механические, электрические и электронные узлы.

Программа доступна для новых автомобилей, зарегистрированных с апреля по декабрь 2026 года, а также для машин старше трёх лет при наличии подтверждённой сервисной истории и успешной диагностики в 2026 году. Suzuki акцентирует, что регулярное обслуживание превращается в критический элемент для поддержания надёжности и сохранения стоимости транспортного средства. В условиях, когда покупатели всё тщательнее оценивают варианты выбора автомобиля, подобные инициативы усиливают конкурентные преимущества бренда. Проект 10&LODE также способствует укреплению взаимодействия с официальной сервисной сетью и поддержке долгосрочной эксплуатации.