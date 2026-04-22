В РФ начались продажи обновленного купе-кроссовера Haval F7x: сколько он стоит

В России начались продажи обновленного кроссовера Haval F7x от 3,8 млн рублей. Главное техническое изменение — модернизированный двухлитровый турбомотор. Его мощность увеличили до 231 л.с. (крутящий момент — 380 Нм), благодаря чему разгон с места до 100 км/ч сократился с 9,4 до 7,8 с. При этом расход топлива в смешанном цикле снизился до 8,5 л. на 100 км.

Внешне обновленный F7x выделяется глянцевыми черными элементами: радиаторной решеткой, 19-дюймовыми легкосплавными дисками и логотипами. Контраст добавляют новые хромированные наконечники сдвоенных выхлопных патрубков и красные тормозные суппорты.

В салоне — ряд полезных улучшений. Клавиша электронного стояночного тормоза переехала на центральную консоль между сиденьями. Мощность беспроводной зарядки для смартфона увеличили до 50 Вт, а площадку оснастили системой активного охлаждения.

Мультимедийная система получила новые возможности: приложение «Смарт виджет» позволяет настраивать «горячие» кнопки и информационные блоки. Экран теперь можно разделять на отдельные зоны — например, для климат-контроля, аудио, погоды или технических параметров.

Появился «Плавающий виджет», который постоянно показывает скорость, а также уведомления о смене трека, подключении Bluetooth или Wi-Fi. К уже встроенному сервису «Яндекс.Авто» добавили онлайн-сервис VK Видео (воспроизведение видео в движении заблокировано в целях безопасности).

В зависимости от комплектации передние сиденья могут оснащаться вентиляцией и электрорегулировкой. Для водителя доступно 8 электрорегулировок, функция памяти, комфортной посадки и регулировка поясничной поддержки. Багажная дверь получила электропривод с сенсорным датчиком и настройкой высоты открытия. Панорамная крыша добавляет простора в салоне.

Среди систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях, автоматическое переключение света с ближнего на дальний, комплекс ADAS и камеры кругового обзора.

Стоимость Haval F7x в комплектации «Премиум» составляет 3,8 млн рублей. Топовая комплектация «Техно +» оценивается в 4 млн рублей. Все цены указаны с учетом НДС.