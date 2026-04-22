Экологи BMW оценили срок окупаемости CO2 у электромобилей

Новый подход к оценке экологичности электромобилей от BMW показывает, что модель iX3 способна компенсировать углеродный след от производства за значительно более короткий срок, чем предполагалось раньше. По расчётам компании, так называемый «CO₂-рюкзак» окупается уже после 19–21,5 тысяч километров пробега, что позволяет электрокару быстро догнать по экологичности версию с двигателем внутреннего сгорания.

Основная часть выбросов при производстве электромобиля связана с аккумулятором, но благодаря оптимизации процессов и внедрению более экологичных технологий этот показатель удалось снизить примерно на треть. В результате общий углеродный след производства iX3 составляет около 13,5 тонны CO₂, в то время как у модели с ДВС он приближается к 10 тоннам. Эксплуатация играет ключевую роль: электрокар генерирует существенно меньше выбросов в процессе использования, что позволяет выровнять экологический баланс уже в первый год при среднем годовом пробеге около 20 тысяч километров.

Компания BMW оценивает экологичность по всему жизненному циклу автомобиля, включая производство, эксплуатацию и переработку, а также активно развивает технологии повторного использования батарей и замкнутого цикла переработки. В современных условиях покупатели всё чаще учитывают, какие автомобили не только удобны, но и соответствуют экологическим требованиям, что становится важным фактором при выборе. BMW стремится изменить восприятие электромобилей, демонстрируя реальные цифры, и если такие показатели подтвердятся на практике, аргументы против электрокаров могут постепенно терять силу.