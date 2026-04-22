Что хотят начать выпускать на бывшем заводе Mercedes в России

В ближайшее время на территории бывшего завода Mercedes-Benz, расположенного в подмосковном Есипово, может быть налажен выпуск пикапов и коммерческих фургонов китайского бренда Foton. Об этом рассказала Мария Жмак, занимающая пост директора по маркетингу и PR в АО "МБ РУС" (является официальным дистрибьютором Foton на российском рынке).

Как отметила Жмак, которую цитируют "Известия", между АО "МБ РУС" и Foton уже сформированы профильные рабочие группы, чья задача - детально изучить возможности локализации производства.

Сейчас модельный ряд Foton в России включает четыре пикапа серии Tunland: G7, G9, V7 и V9. Также в линейку входят фургоны Toano Pro, Toano и View, наряду со специализированной техникой.

Какие именно модели могут начать собирать в Подмосковье, не уточняется.

Ранее "РГ" сообщала, что в России начался прием заказов на пикап Foton Tunland G7 c бензиновым двигателем и механической коробкой передач.