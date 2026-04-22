Обновление Tesla обернулось скандалом и выплатами на сумму почти 500 тыс. евро

Верховный суд Норвегии окончательно разрешил многолетний конфликт между Tesla и группой владельцев Model S, отказавшись пересматривать решение о компенсациях. Семь лет судебных тяжб завершились в пользу 115 клиентов, которые приобрели электромобили с батареей 85 кВт-ч в 2013–2015 годах. Каждый из них получит по 50 000 норвежских крон, что эквивалентно примерно 4250 евро, а общая сумма выплат без учета процентов достигнет около 485 тысяч евро.

© Tesla

Поводом для разбирательства послужило обновление программного обеспечения, выпущенное Tesla в 2019 году. Компания утверждала, что оно направлено на повышение безопасности и увеличение долговечности аккумуляторов. Однако пользователи столкнулись с сокращением дальности пробега и замедлением зарядки на станциях Supercharger, что привело к жалобам.

Суд установил, что после установки обновления эксплуатационные параметры автомобилей ухудшились, причем клиенты не получили никакой компенсации за эти изменения. Ранее аналогичные вердикты были вынесены по четырем пробным делам в 2025 году, заложив основу для текущего решения.

Общие расходы Tesla, включая судебные издержки, превысят 1,7 миллиона евро. В Норвегии было реализовано около 10 тысяч таких электромобилей, поэтому потенциальные новые иски могут существенно увеличить итоговую сумму выплат, создавая дополнительные финансовые риски для производителя.