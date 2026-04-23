В «Яндекс Такси» оценили вероятность полной замены водителей на роботов

Аникин: внедрение роботакси станет благом для экономики, а водители не исчезнут.

Полного отказа от водителей в такси не будет, а внедрение роботакси окажется выгодным для экономики в целом, рассказал руководитель «Яндекс Такси» Александр Аникин.

По его словам, опасения таксистов по поводу потери заработка вполне объяснимы, хотя и преувеличены – никакой драматичной ситуации не возникнет. «Человечество уже не раз сталкивалось с технологическими революциями, когда одни профессии исчезали, но катастрофы не случалось», – напомнил он. Люди спокойно переходят в другие сферы, и для нашей страны это особенно актуально сейчас и в обозримом будущем.

Многие работодатели, особенно в массовых профессиях, как раз жалуются на дефицит кадров. Аникин уверен: экономика легко «абсорбирует» свободные руки, и процесс этот будет плавным.

День, когда улицы заполнят роботакси, рано или поздно наступит. Но живые водители всё равно останутся – их привлекут в часы пик, когда нагрузка резко возрастает. Такую модель Аникин считает правильной.

Кстати, для таксистов открывается и новая возможность: переобучение на операторов-тестировщиков беспилотников. Правда, профессия эта непростая. «Нужен опыт, этому учатся», – пояснил он. В «Яндекс Такси» уже лучшие водители управляют автономными машинами.

Впрочем, не одними такси и тестированием дело ограничивается. Если кто-то захочет найти занятость – пусть временную – на платформе, компания будет только рада.