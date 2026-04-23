Lepas расширит линейку до пяти моделей, включая городской хэтчбек

Китайский автопроизводитель Chery запускает новый бренд Lepas, ориентированный на европейский рынок, с планами расширить модельный ряд до пяти автомобилей в течение двух лет, включая компактный премиальный хэтчбек.

На презентации в Милане был представлен кроссовер Lepas L6, к которому скоро добавятся модели L4 и L9, а также городской супермини, предназначенный для конкуренции с такими автомобилями, как MINI Cooper и будущий Volkswagen ID. Polo. Все модели бренда будут доступны с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками, причём компактный хэтчбек, вероятно, получит гибридные и электрические версии без возможности подзарядки от сети, что соответствует ожиданиям потребителей в этом сегменте.

Стратегия Lepas подчёркивает универсальность и адаптацию к европейским условиям, включая настройку для местных дорог и акцент на комфорте, управляемости и дизайне. Этот шаг отражает общую тенденцию усиления присутствия китайских автопроизводителей на рынке компактных и доступных автомобилей в Европе.