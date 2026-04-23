В Казахстан приходит новый автомобильный бренд Lepas

Авто суббренда Chery будут продавать в Казахстане во 2-м полугодии 2026 года.

В Казахстане официально анонсирован выход международной марки Lepas, которая входит в структуру Chery Holding Group.

Подготовкой к запуску занимается группа Orbis Auto, а первые автомобили появятся у дилеров во втором полугодии 2026 года.

Новый бренд уже успел засветиться на автосалонах в Индонезии, Италии, Испании, Британии и Таиланде. Название Lepas объединяет в себе три смысла: леопард, стремительное движение и страсть (Leopard, Leap и Passion). В основе всех моделей – современная платформа LEX, которая позволяет выпускать как чистые электромобили, так и подключаемые гибриды.

Судя по официальным фото, первым на казахстанский рынок, скорее всего, выйдет гибридный кроссовер Lepas L8. В его арсенале – полуторалитровый турбомотор. Расход бензина около 4,5 литра на сотню и запас хода более 1300 километров. Позже линейку могут пополнить младшие модели L4 и L6.

Казахстан в Chery называют ключевой площадкой для развития бренда во всей Евразии и Центральной Азии. Подробности о ценах и дилерской сети компания обещает раскрывать по мере приближения старта продаж.

В России этот же бренд будет известен как Tenet Plus. В феврале 2026 года «АГР Холдинг» и китайская Defetoo объявили о запуске локальной марки. Собирать машины, по всей видимости, станут на заводе в Санкт-Петербурге.