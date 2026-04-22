Компания Horse Powertrain представила очень легкий V6 и гибридную АКП для него

Новый 3,0-литровый бензиновый битурбомотор Horse W30 способен выдавать до 544 л.с. и весит всего 160 кг. Разработанная в пару ему 4-ступенчатая гибридная АКП Horse 4LDHT тяжелее — 199 кг, в неё интегрированы два электромотора. Первый серийный автомобиль с этим силовым агрегатом появится на дорогах в 2028 году.

Напомним, что Horse Powertrain — это оформленное в 2024 совместное предприятие французской Renault Group (ей принадлежат 45%), холдинга Geely (45%) и нефтехимической компании Aramco из Саудовской Аравии (10%).

Horse Powertrain занимается разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания (бензиновых, дизельных, спиртовых, газовых), коробок передач и гибридных силовых установок. В активе Horse Powertrain находятся 17 заводов в Европе, Китае и Южной Америке и 5 научно-исследовательских центров, в теории это совместное предприятие может удовлетворить 80% мирового спроса на ДВС и гибридные силовые установки.

Одним из клиентов СП является компания Mercedes-Benz: 1,5-литровый бензиновый двигатель M252 нового Mercedes-Benz CLA производит Horse Powertrain. Также Horse Powertrain предлагает целый ряд решений по интеграции ДВС в электромобили, но на практике этими решениями пока никто не воспользовался.

Двигатель V6 в рамках Horse Powertrain разработан впервые, хотя понятно, у Renault большой опыт в разработке таких моторов. Новый 3,0-литровый V6, именуемый Horse W30, при рабочем объёме 3,0 л весит всего 160 кг — сообщается, что это на 10 кг меньше массы самого лёгкого из представленных на рынке аналогов, но конкретные модели для сравнения в пресс-релизе не приведены. От себя заметим, что нормальный вес для современного бензинового V6 с двумя турбокомпрессорами в развале блока — примерно 200 кг. Аналоги с турбокомпрессорами снаружи блока весят порядка 220 кг.

Угол развала блока у двигателя Horse W30 — 90 градусов. Турбокомпрессоры находятся в развале блок и интегрированы во впускной коллектор — это ключевая мера по снижению веса, но оно не очень выгодное с точки зрения ремонтопригодности и тюнинга. Заявленный диапазон максимальной мощности — 350-400 кВт (476-544 л.с.), максимальный крутящий момент — 600-700 Нм, предельная частота вращения коленвала — 8000 об/мин. Пока это все технические подробности. Подчёркивается, Horse W30 можно устанавливать под капотом как продольно, так и поперчено.

Пристыкованная к двигателю Horse W30 автоматическая коробка передач Horse 4LDHT весит 199 кг. В пресс-релизе сказано, что в ней четыре ступени и два интегрированных электромотора. Один электромотор мощностью 250-300 кВт (340-408 л.с.) связан с коленвалом ДВС, он может работать в режиме генератора и заряжать тяговую батарею либо ассистировать ДВС, то есть вращать коленвал. Второй электромотор мощностью 350-450 кВт (476-612 л.с) связан с колёсами.

Двигатель Horse W30 не обязательно должен работать в паре с коробкой Horse 4LDHT, его можно также применять на мягкогибридных автомобилях в сочетании с менее громоздкой электрической надстройкой.

Двигатель Horse W30 в комбинации с коробкой Horse 4LDHT мы увидим на серийном автомобиле уже в 2028 году. Что это будет за автомобиль, пока секрет. Рискнём предположить, что такая большая мощность будет востребована в первую очередь в США — возможно, на одной из новых моделей Nissan и/или Infiniti, так как компания Nissan по-прежнему находится в альянсе с Renault и соответственно является одним из приоритетных клиентов Horse Powertrain. В Китае двигатели V6 мало востребованы, а в Европе новый силовой агрегат от Horse Powertrain вполне может заинтересовать компанию Mercedes-Benz с прицелом на установку в свои будущие среднеразмерные модели.

Добавим, что компания Aramco недавно представила собственную инновационную гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового 3-цилиндрового нижневального бензинового двигателя.