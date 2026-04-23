Honda выпустила карри в честь модели Prelude

Японский автопроизводитель Honda удивил поклонников, выпустив эксклюзивное карри под названием Prelude Spice Pork Curry, приуроченное к популярности модели Prelude в стране. Это лимитированное блюдо отражает давнюю традицию компании, где сотрудникам по пятницам уже более семи десятилетий подают карри, ставшее частью корпоративной культуры. Разработанное в сотрудничестве с экспертом Ичидзё Монко, карри было представлено через временное кафе в Сибуе перед коммерческим релизом, а его цена составляет 1200 иен за упаковку весом около 200 граммов.

© Honda

Концепция продукта вдохновлена автомобильными технологиями, с системой специй, отсылающей к режиму S+ Shift, используемому в Prelude. Покупатели могут экспериментировать с комбинациями, создавая варианты, такие как «GT Mode», «GT x S+ Shift Mode», «SPORT x Honda S+ Shift Mode» или более мягкий «Comfort». Это позволяет каждому настроить вкус под свои предпочтения, добавляя интерактивности в процесс потребления.

Карри доступно исключительно на японском рынке и будет продаваться ограниченное время, хотя точные сроки Honda не раскрывает. Такой нестандартный подход демонстрирует, как бренды используют креативные маркетинговые ходы для укрепления имиджа, особенно в контексте ожиданий вокруг новых моделей 2026 года и расширения глобального присутствия. Подобные инициативы подчеркивают, что автопроизводители могут выходить за рамки традиционных продуктов, предлагая уникальные впечатления.