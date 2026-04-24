В России растет спрос на подержанные автомобили из Японии

Почему российские покупатели предпочитают трехлетние японские машины.

В России растет интерес к подержанным легковым автомобилям из Японии. Многие из этих машин попадают в страну спустя примерно три года после выпуска.

Эксперты объясняют тренд особенностями потребительского поведения японцев. Жители Японии часто меняют автомобили, примерно раз в три года. Это связано с несколькими причинами: хорошо развитой системой общественного транспорта, перегруженностью дорог и высокими расходами на содержание машины с возрастом. В результате личные автомобили используются не очень активно, и через три года их выставляют на продажу.

На внутреннем рынке Японии подержанные автомобили не очень популярны — местные жители предпочитают новые модели. Поэтому трехлетние машины в хорошем состоянии и с небольшим пробегом часто отправляются на экспорт, в том числе в Россию. По словам специалистов, именно такие автомобили привлекают внимание российских покупателей.

Причина популярности японских машин с пробегом в России кроется в экономике. Импорт новых автомобилей по параллельным каналам влечет за собой значительные таможенные расходы, из-за чего их конечная стоимость становится слишком высокой для многих потребителей.