Эксперты назвали самые надежные советские мотоциклы

Названы пять мотоциклов из СССР, которые до сих пор ездят по дорогам России. Советская мототехника заслужила репутацию простой и выносливой, способной преодолевать любые препятствия. Многие экземпляры до сих пор на ходу. Эксперты портала 110km.ru. представили пять самых надёжных моделей, которые и сейчас можно найти на вторичном рынке.

Одним из таких является «Урал» М‑67. За способность перевозить на себе водителя, пассажира в люльке и приличный объём багажа (например, мешок картошки) его нередко называли двухколёсным трактором. Конструкция с оппозитным расположением цилиндров и приводом на колесо через карданный вал обеспечивала стабильную работу и в слякоть, и в мороз. Внешнее сходство с немецким BMW R71 придавало ему «веса» в глазах знатоков. Владельцы шутили, что если этот мотор когда-нибудь и замолчит, то его можно будет отремонтировать буквально в чистом поле.

Трёхколёсный «Днепр» МТ‑10 славится плавностью хода и узнаваемым низким гулом выхлопа, которые сделали модель востребованной среди военных и охотников.

«Минск» ММВЗ‑3.112 отличался от первых двух меньшим весом и двухтактным мотором. Для устранения большинства неисправностей его владельцам хватало буквально отвёртки. Этот байк было хорошо знаком не только жителям Белоруссии, но и России, и даже Монголии.

ИЖ «Планета‑5» часто использовали почтальоны, рыбаки, егери. Он стоял в гаражах и дворах многих сельских жителей. Его ценили за минимализм и непритязательный силовой агрегат. Кстати, он и сейчас нередко выручает жителей российской глубинки.

Ещё одна легенда — «Восход‑3М» — был мечтой многих советских мальчишек. Схема мотоцикла была настолько проста и логична, что его сборку и разборку изучали на занятиях в профессионально-технических училищах (ПТУ). Россияне помнят, как этот лёгкий эндуро чинили соседи прямо у подъезда.