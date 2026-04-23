Выпуск легковушек в России растет, а грузовиков и двигателей падает

Производство легковых автомобилей в России в первом квартале 2026 года выросло на 2,3% и составило 180 тыс. единиц, следует из данных Росстата.

© Российская Газета

В марте выпуск легковых машин вырос на 9,8% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года и увеличился на 1,2% по отношению к февралю 2026 года, до 66,9 тыс. единиц.

Среди факторов, которые могут влиять на динамику производства, эксперты называют государственную поддержку (программы льготного автокредитования и лизинга), а также активное развитие локализации китайских брендов в России. Также растет спрос на отечественные автомобили. По данным агентства "Автостат", в первом квартале 2026 года доля машин российского производства на рынке составила 59%.

В то же время, производство грузового автотранспорта в первом квартале 2026 года составило 25,5 тыс. единиц - на 30,1% меньше, чем годом ранее. В марте выпуск грузовых машин составил 10,5 тыс. единиц, снизившись на 25,4% в годовом выражении и увеличившись на 12,5% к февралю.

Выпуск автобусов массой свыше 5 тонн в январе сократился в марте на 19,9% - до 1,8 тыс. единиц. Производство составило 727 единиц, снизившись на 17,5% к марту 2025 года и увеличившись на 12% по сравнению с февралем 2026 года.

Выпуск автобусов массой не более 5 тонн в I квартале снизился на 57,8% - до 1,6 тыс. единиц. В марте производство составило 713 единиц, сократившись на 53,2% в годовом выражении и увеличившись на 26,2% к февралю.

Главной причиной падения продаж коммерческого транспорта эксперты называют повышение ключевой ставки ЦБ и рост банковских комиссий, что привело к значительному увеличению ставок по лизингу и кредитам.

Также за первый квартал 2026 года выпуск двигателей внутреннего сгорания сократился на 26% и составил 38,9 тысячи штук, а в марте - на 22,2%, до 15,4 тысячи единиц.