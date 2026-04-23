Компания BMW рассекретила обновленную «семерку» поколения G70

Компания BMW за пару дней до открытия Пекинского автосалона рассекретила обновлённую «семёрку» поколения G70. Флагманский седан по-прежнему предлагается с топливными, гибридными и полностью электрическими силовыми установками (электрические версии называются BMW i7). Продажи обновлённой «семёрки» в Германии начнутся в июле.

Для китайцев нынешняя «семёрка» BMW представляет по большей части умозрительный интерес, так как по уровню технологий она не может конкурировать с лучшими представительскими моделями от местных, китайских брендов, а без локализации не может быть и конкурентоспособных цен. Выпускается BMW 7 Series на заводе в Дингольфинге (Германия, земля Бавария), седан поколения G70 в строю с 2022 года, так что сейчас самое время для рестайлинга.

Внешние изменения у «семёрки» эволюционные: образ по-прежнему тяжеловесный, но передок и корма теперь оформлены более лаконично, без лишнего украшательства и надуманных наплывов. Передняя двухэтажная оптика стала более строгой и при этом более китайской на вид: горизонтальная верхняя секция и вертикальная нижняя — это теперь очень избитое решение, которое, впрочем, всегда можно избить ещё один раз. Габаритная длина обновлённого седана — 5395 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1550 мм, колёсная база — 3215 мм.

Салон обновлён радикальнее: здесь на смену лаконичному двухэкранному табло и более-менее круглому рулю пришла эксцентричная эклектика от «электричек» Neue Klasse (новые BMW iX3 и BMW i3), а именно косой мультимедийный экран (к нему прилеплен такой же косой развлекательный экран для переднего пассажира, но поменьше), отнесённый к лобовому стеклу панорамный приборный экран и многоугольный руль с вертикальными спицами и сенсорными площадками. Задние пассажиры могут баловаться сенсорными панелями в дверях, а в виде опции для них по-прежнему доступен потолочный 31,3-дюймовый развлекательный экран, тоже сенсорный. Электронных помощников на борту, разумеется, целая куча, но среди них больше нет автопилота третьего уровня (к слову, флагманские Мерседесы его теперь тоже не имеют).

BMW i7 сохранил 400-вольтовую электрическую архитектуру, тогда как Mercedes-Benz EQS после недавнего второго рестайлинга переехал на 800 вольт, что позволило быстрее заряжать батарею. Тем не менее компания BMW одарила электрическую «семёрку» новой, более энергоэффективной батареей ёмкостью 112,5 кВт·ч (до рестайлинга было 101,7 кВт·ч), максимальная мощность зарядки батареи — 250 кВт (у электромобилей Neue Klasse с 800-вольтовой архитектурой — 400 кВт).

На данный момент для обновлённого седана заявлены три электрический версии — i7 50 xDrive, i7 60 xDrive и i7 M70 xDrive, все двухмоторные, полноприводные.

Максимальная отдача силовой установки BMW i7 50 xDrive — 335 кВт (455 л.с.) и 660 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, максимальная скорость — 210 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 728 км по циклу WLTP.

На BMW i7 60 xDrive силовая установка выдаёт 400 кВт (544 л.с.) и 745 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, максимальная скорость — 240 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 727 км по циклу WLTP.

В распоряжении топового электроседана BMW i7 M70 xDrive внушительные 500 кВт (680 л.с.) и 1100 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, максимальная скорость — 250 км/ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 686 км по циклу WLTP. Версия i7 M70 xDrive — самая тяжёлая в гамме, снаряженная масса — 2770 кг!

На базовом бензиновом седане BMW 740 xDrive рядная «битурбошестёрка» объёмом 3,0 л дополнена мягкогибридным довеском в виде вживлённого в 8-ступенчатый «автомат» 48-вольтового электромотора, на выходе получилось 294 кВт (400 л.с.) и 580 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

Дизельная версия BMW 740d xDrive с 3,0-литровым мотором теперь тоже мягкогибридная, максимальна отдача силовой установки — 230 кВт (313 л.с.) и 670 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

Заднеприводный plug-in гибридный седан BMW 750e оснащён 3,0-литровой бензиновой «битурбошестёркой», выдающей 213 кВт (313 л.с.) и 450 Нм, а вживлённый в АКП электромотор выдаёт 145 кВт (197 л.с.) и 280 Нм, максимальная совокупная отдача — 360 кВт (489 л.с.) и 700 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, максимальная скорость — 250 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 22,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 82 км по циклу WLTP.

Полноприводная plug-in гибридная версия BMW M760e xDrive устроена так же, как у BMW 750e, но отдача бензинового двигателя увеличена до 313 кВт (426 л.с.) и 540 Нм, а максимальная совокупная отдача составляет 450 кВт (612 л.с.) и 800 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с, максимальная скорость — 250 км/ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 80 км по циклу WLTP.

Версия с бензиновым V8 будет, но только в следующем году, её характеристики пока засекречены. Также в следующем году появится полноприводная plug-in гибридная версия 750e xDrive.

В Германии самый простой обновлённый BMW 740 xDrive стоит от 117 900 евро, а самой дорогой является электрическая версия i7 M70 xDrive — за неё нужно выложить минимум 182 400 евро.