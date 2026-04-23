Liberty Walk представил Nissan GT-R Final Edition: первый экземпляр уже продан

В мире автомобильного тюнинга появился особый проект, призванный почтить уходящее поколение Nissan GT-R R35. Японское ателье Liberty Walk создало первый экземпляр Final Edition, который уже обрёл владельца, демонстрируя устойчивый интерес к этой культовой модели даже после завершения её производства. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В отличие от многих тюнинг-проектов, Liberty Walk не вносил изменений в техническую начинку. Под капотом остался стандартный 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом, развивающий в версии Nismo около 600 лошадиных сил. Основное внимание уделено внешности: автомобиль оснащён фирменным widebody-китом с расширенными арками, агрессивным передним сплиттером, новыми порогами и массивным антикрылом. Дополняют образ переработанный капот с вентиляцией, диффузор и четыре круглых патрубка выхлопа.

Кузов выполнен в глянцевом чёрном цвете без лишних графических элементов, что подчёркивает строгий и чистый дизайн. Заниженная подвеска и широкие диски формируют характерный силуэт, максимально приближённый к трековым автомобилям. Liberty Walk традиционно фокусируется на визуальном восприятии и пропорциях, оставляя механические доработки другим ателье.

Этот экземпляр стал первым в серии Final Edition и уже продан, что подчёркивает статус GT-R как культового автомобиля. Несмотря на завершение производства, спрос на подобные проекты остаётся высоким, подтверждая непреходящую привлекательность модели для энтузиастов.