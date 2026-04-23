Audi RS6 нового поколения получит 780-сильный гибрид

В конце 2026 года Audi представит обновлённую версию спортивного универсала RS6, а продажи начнутся в 2027 году. Основным нововведением станет гибридная силовая установка, хотя окончательное решение о выборе двигателя между V6 и V8 пока не принято.

© Audi

Руководитель подразделения Audi Sport Рольф Михль рассказал, что рассматриваются два варианта. Первый предполагает использование гибридной системы от RS5 с 2,9-литровым V6 и электромотором, которая уже развивает 470 кВт и 825 Нм. Второй вариант основан на 4,0-литровом V8 от Bentley, что может дать до 575 кВт и около 1000 Нм, что позволит сохранить флагманский статус модели.

Компания подчёркивает, что новая RS6 не будет простой копией RS5, а останется мощным и комфортным автомобилем для длительных поездок. Модель сохранит сочетание высокой динамики с практичностью, что характерно для спортивных универсалов.

Ожидается, что автомобиль получит продвинутые технологии шасси, включая адаптивную пневмоподвеску и активную стабилизацию кренов. Кроме того, следующее поколение будет доступно не только в кузове универсал, но и в виде седана, при этом его габариты будут немного больше, чем у RS5.