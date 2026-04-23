Водителей предупредили о резком росте цен на техобслуживание

Прагматика: техобслуживание автомобилей подорожает на 10% в 2026 году. Регулярное межсервисное обслуживание автомобилей за прошлый год стало дороже для россиян на 10%, в этом году автовладельцев ждет аналогичный рост цен. Об этом журналу Motor рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

«Стоимость техобслуживания по рынку [в 2025 году] в целом выросла на 8−10% относительно 2024 года. В этом году рост цен также будет составлять до 10%», — отметил эксперт в беседе с журналом.

По его словам, на такую динамику влияют инфляция, подорожание запасных частей, увеличение стоимости сопутствующих услуг для обеспечения работы сервиса, например, коммунальные платежи, аренда помещений и прочее.

До этого автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал, что водителям, чью машину повредили в сервисе, необходимо правильно зафиксировать полученные дефекты. Адвокат посоветовал автомобилистам запечатлеть повреждения на камеру таким образом, чтобы было понятно, что транспортное средство находится в техцентре. Кроме того, нужно снять на видео адрес и наименование сервиса.