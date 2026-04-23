Названы три города России с самой низкой культурой вождения

«Ренессанс Страхование» назвала три города России с самой низкой культурой вождения. В России большинство автомобилистов недовольны культурой вождения окружающих на дороге. К такому выводу пришли аналитики группы «Ренессанс Страхования» и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод», по результатам опроса (есть в распоряжении журнала Motor), проведенного методом онлайн-анкетирования среди 1,1 тыс. автомобилистов из городов-миллионников.

© Motor.ru

«Только каждый пятый автомобилист положительно оценивает культуру вождения соседей по дороге, треть считает ее нейтральной, 35% — скорее неблагоприятной, а 10% — ужасной. При этом чаще всего на дорожную обстановку жалуются водители из Новосибирска (80%), Екатеринбурга (72%) и Красноярска (67%)», — сообщили журналу Motor в страховой компании.

Четверть автомобилистов заметили улучшения в поведении других водителей за год, 43% респондентов не видят изменений, 32% уверены, что обстановка ухудшилась. Среди последних 78% граждан жалуются на отказ участников дорожного движения от поворотников, 76% — рост агрессии, 63% — на плохую парковку, 62% — телефон за рулём, 60% — игнорирование разметки и знаков, отмечается в исследовании.

Среди наиболее эффективных мер, которые помогли бы исправить ситуацию, 62% респондентов выделили сниженную стоимость ОСАГО для аккуратных водителей, 33% выступили за усиление контроля за счет количества камер и постов ГИБДД.

Треть (29%) водителей считают, что необходимо проводить больше информационных кампаний о безопасном вождении. Еще 24% согласились с тем, что нужно расширить программы обучения в автошколах, а 23% — ужесточить наказание для нарушителей.

Респондентам также предлагалось выбрать отдельные категории участников дорожного движения, которые, по их наблюдениям, в большинстве случаев создают аварийные ситуации на дорогах. Чаще всего участники опроса замечали нарушения за курьерами на самокатах и велосипедах (60%), в тройку анти-лидеров также вошли таксисты (56%) и водители каршеринга (48%), а на четвертом месте оказались мотоциклисты (38%).

Подавляющее большинство (83%) опрошенных регулярно (не менее одного раза в неделю) сталкиваются с агрессивным вождением попутчиков, а почти каждый четвертый (24%) встречает такое поведение по нескольку раз ежедневно.

При этом лишь 3% респондентов считают низким собственный уровень культуры поведения на дорогах, в то же время свыше четверти (29%) оценивают его как «средний», а две трети (66%) считают себя высококультурными водителями.