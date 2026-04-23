«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу

В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с кузовом BMW и мотором Toyota.

В продаже возник уникальный проект, вдохновленный советским седаном Москвич-2140, эта любопытная машина находится в Санкт-Петербурге.

Узнать в этом купе голубого цвета «исконный» Москвич, коим машина значится на классифайдах, почти невозможно – об АЗЛК тут напоминает разве что светотехника.

Да и немудрено: владелец умалчивает, но понятно, что основой для кузова и интерьера послужила знаменитая BMW 3 series Coupe (E36), хотя и со значительными изменениями.

По двигателю секрета нет: не менее известная турбированная рядная «шестерка» Toyota 1JZ-GTE VVT-i.

Как известно, в стоке с 2,5 литров у этого мотора снимается 280 л.с. – именно в таком виде он и установлен на этот аппарат. А вот коробка – уже BMW: 6-ступенчатая механика ZF GS6-53DZ.

Колесные диски – тоже BMW, а помимо этого установлено огромное количество тюнинговых запчастей, датчики бустa, температуры выхлопа, давления масла... Автор говорит, что довести до идеального состояния проект не удалось.

Теперь самое интересное. Указано, что по документам это именно Москвич-2140, «экспортная версия» – отметим, что такая носила индекс 2140SL. Автор утверждает, что все изменения вписаны в ПТС, у автомобиля имеется свидетельство ССКТС, официально подтверждающее переоборудование. Кроме того, имеются документы на двигатель. Техосмотр – действует до февраля 2027 года. При этом машина – не на учете, поставить на него у владельца «не хватило связей».

В этом, по признанию владельца, и причина продажи. 1,3 млн рублей – совсем немного за такой уникум, но что с ним делать?.. Ждем ваших комментариев!