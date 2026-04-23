Tata Motors ускоряет электрификацию

Пока в одних странах автопроизводители привычно жалуются на «недостаточный спрос» и «отсутствие инфраструктуры», в других просто берут и делают. Индия — не самый очевидный полигон для электрической революции: по разным оценкам, до 28% населения живёт за чертой бедности, инфраструктура далека от идеала, а рынок сверхчувствителен к цене.

Тем не менее именно здесь Tata Motors не только удерживает лидерство в сегменте EV, но и удваивает ставки, выводя сразу три новых электрических модели в течение года.

И это не импульсивный рывок. Это системная работа компании, которая уже однажды показала, что умеет играть вдолгую — достаточно вспомнить покупку Jaguar Land Rover, когда прибыль была направлена не на бонусы менеджмента, а на стратегическое усиление. Сегодня тот же подход просматривается и в электрической линейке.

Tata Sierra EV

Первой на сцену выходит Tata Sierra EV — один из самых ожидаемых запусков года. Дебют намечен на 19 мая 2026-го. Визуально модель аккуратно балансирует между ретро-отсылками и современной аэродинамикой: фирменное панорамное остекление сзади, глухая решётка радиатора и оптимизированные колёсные диски.

Но куда важнее техника. Платформа ARGOS допускает разные типы силовых установок, а в электрической версии ожидаются батареи на 55 и 65 кВтч, с возможным расширением до 75 кВтч для полноприводной версии. И вот здесь начинается самое интересное: Sierra EV сразу выходит с AWD — редкость для массового сегмента, где конкуренты вроде Hyundai Creta Electric или Mahindra BE6 такой опции не предлагают.

Интерьер обещает не уступать более дорогим моделям: три экрана, аудиосистема JBL с Dolby Atmos, панорамная крыша, вентиляция сидений и набор ассистентов уровня Level 2. То есть речь идёт не о бюджетной электричке, а о полноценном современном автомобиле без скидок на сегмент.

Tata Tiago EV

На другом полюсе — обновлённый Tata Tiago EV, который получит рестайлинг в середине года. Здесь ставка на эволюцию: переработанный дизайн, расширенный список опций и, возможно, увеличенные батареи по сравнению с текущими 19,2 и 24 кВтч. Это по-прежнему городской электрокар начального уровня, но с растущими амбициями — особенно на фоне конкурентов вроде MG Comet и Citroen eC3.

Tata Avinya X

И, наконец, третий акт — выход в премиум. Линейка Tata Avinya X станет для Tata пропуском в более высокий сегмент. Здесь уже нет компромиссов: отдельные дилерские пространства, полностью электрическая архитектура без ДВС-версий и платформа, основанная на разработках Jaguar Land Rover. 800-вольтовая система, батареи до 100 кВтч, запас хода до 720 км и быстрая зарядка (10–80% за 20 минут) — всё это выглядит как прямой ответ глобальным игрокам, а не локальным конкурентам.

И вот на этом фоне особенно любопытно звучат разговоры о том, что «рынок не готов» или «инфраструктура не позволяет». Tata действует в условиях, которые объективно сложнее, чем у многих других стран, но вместо оправданий предлагает продукт — причём на всех уровнях, от базового до премиального.

Контраст получается почти болезненный: где-то электромобили остаются темой для обсуждений и осторожных пилотов, а где-то — становятся инструментом реального роста. И, судя по всему, выигрывать в этой гонке будут не те, кто громче объясняет, почему сейчас не время, а те, кто просто выходит и делает.