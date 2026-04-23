Компания Kia представила на миланской выставке дизайна концепт Vision Meta Turismo, демонстрирующий свежий взгляд на автомобили класса гран-туризмо. Этот проект отражает стремление бренда адаптировать традиции автомобилестроения к цифровой эпохе, предлагая футуристичный дизайн, сочетающий современные технологии с утончённой эстетикой, при этом сохраняя динамичное управление и спортивный характер. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В салоне концепта реализованы передовые цифровые решения, включая новейшие информационно-развлекательные системы и виртуальных помощников, что обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров. Уникальная философия дизайна «Объединённые противоположности» гармонично сочетает мягкие линии кузова с точными инженерными решениями, создавая эффект единства контрастов.

Для взаимодействия водителя с автомобилем разработаны специальные цифровые режимы вождения: Speedster ориентирован на спортивные автомобили, Dreamer — на расслабляющие путешествия, а Gamer позволяет ощутить себя участником виртуальной гонки. Этот концепт представлен совместно с другими инновационными электромобильными проектами Kia на экспозиции в Милане, которая продлится до 26 апреля текущего года.

Данный показ подчёркивает стремление бренда внедрять новые идеи и вдохновлять покупателей через прогрессивные концепции будущих моделей, сохраняя при этом истинные ощущения от вождения и удовольствие от процесса управления.