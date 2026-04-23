Модель Alfa Romeo Spider «Duetto» отмечает свое 60-летие

Легендарный автомобиль Alfa Romeo Spider "Duetto" отмечает 60-летний юбилей с момента своего дебюта на Женевском автосалоне 1966 года. Эта модель, созданная ателье Pininfarina, стала преемником популярной Giulietta Spider и завоевала культовый статус среди автолюбителей по всему миру. За основу её конструкции взяли механику Giulia Sprint GT, сократив колёсную базу до 2250 мм, но сохранив динамические характеристики и технические особенности, такие как независимая передняя подвеска, пятиступенчатая коробка передач, задний привод и четыре дисковых тормоза. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Дизайн кузова отличался низким и изящным силуэтом с закруглёнными передней и задней частями, двухсекционными бамперами и широкими молдингами вдоль бортов. Интерьер выполнили в стиле, характерном для Alfa Romeo 1960-х годов, с трёхспицевым рулём, крупными приборами перед водителем и почти горизонтальной ручкой переключения передач. Лёгкая снаряжённая масса в 990 кг позволяла автомобилю развивать максимальную скорость 185 км/ч.

Двигательная линейка включала четыре варианта объёма: 1600, 1750, 1300 и 2000 кубических сантиметров, основанные на четырёхцилиндровом двухвальном двигателе Alfa Romeo. Эти агрегаты оснащались карбюратором, механическим впрыском Spica или электронным впрыском. Производство модели продолжалось с 1966 по 1994 год, за это время было продано более 124 000 экземпляров.