Кроссовер Deepal S7 прошел краш-тест перед выходом на российский рынок

Гибридный кроссовер Deepal S07 готовится к выходу на российский рынок — но перед этим ему пришлось пройти испытание, которое не каждый автомобиль выдерживает достойно. Об этом пишет портал 110km.ru.

В лаборатории краш-тестов Changan Automobile модель буквально отправили в стену весом 100 тонн. Причём на скорости, которая считается критически важной для безопасности.

Почему выбрали именно 23 км/ч?Это минимальный порог, при котором должны сработать подушки безопасности. И именно в таких «пограничных» условиях часто проявляются слабые места конструкции.

Но здесь всё прошло иначе.

Подушки безопасности сработали точно в нужный момент. Двери после удара открылись без усилий — важный показатель в реальных авариях, когда счёт идёт на секунды.

А как же повреждения?На первый взгляд кузов получил серьёзный урон. Но это как раз то, что и должно происходить.

Современные автомобили проектируют так, чтобы внешние элементы брали удар на себя. У Deepal S07 зоны деформации эффективно поглотили энергию столкновения, сохранив целостность силовой структуры.

Проще говоря: машина «сломалась правильно».

Что происходит после теста

На этом всё не заканчивается. Инженеры детально изучают данные:— скорость срабатывания подушек— показания датчиков— распределение нагрузки

Такие проверки — не формальность. Чтобы довести модель до серийного производства, приходится разбить десятки автомобилей.

И именно поэтому внешний вид после удара — не главный показатель. Главное — то, что происходит внутри конструкции в момент столкновения.

Вывод

Deepal S07 прошёл один из ключевых тестов перед выходом на рынок. И, судя по результатам, ставка сделана не на эффектный дизайн после аварии, а на реальную защиту людей внутри.