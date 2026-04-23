В Алтайском крае внедряют новую модель пассажирских автоперевозок

В Барнауле приступили к созданию муниципального автопредприятия, чтобы сохранить маршрутную сеть на внутригородских пассажирских линиях. Частные перевозчики в последние годы не могут закрыть все действующие маршруты, да и к их работе у горожан много претензий. В регионе надеются, что включение региональных и муниципальных властей в организацию и софинансирование автомобильных пассажирских перевозок позволит стабилизировать ситуацию в отрасли не только в Барнауле, но и в других городах и районах Алтайского края.

Идею создания муниципального автопредприятия в Барнауле обсуждали давно. Два года назад городские власти закупили более 40 автобусов и временно прикрепили их к МУП "Горэлектротранс", которое занимается трамвайными и троллейбусными перевозками. Это позволило восстановить работу двух автобусных маршрутов, не обслуживаемых частными перевозчиками. А в 2026 году городские власти приступили к созданию отдельного автопредприятия и обновлению автобусного парка.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула Валерия Ведяшкина, по соглашению с правительством Алтайского края в ближайшие три года на городские маршруты должны выйти 130 новых автобусов разной вместимости. В этом году планируется приобрести 31 машину, в следующем - 40 и в 2028-ом - 59. В пресс-службе мэрии корреспонденту "РГ" сообщили, что конкурсные процедуры по закупке автобусов уже проводятся.

Параллельно идет процесс создания специализированного городского автопредприятия. Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин напомнил, что по требованиям федерального законодательства муниципальные унитарные предприятия должны быть реорганизованы. Поэтому МУП "Горэлектротранс" преобразуют в две отдельные структуры: одна будет отвечать за работу трамваев и троллейбусов, а другая заниматься автобусными перевозками. До конца 2026 года это отдельное автопредприятие должно стать акционерным обществом со стопроцентным участием муниципалитета.

В регионе уже не первый год стараются обновлять устаревший парк общественного транспорта не только в Барнауле, но и в других муниципалитетах. За последние годы уже несколько раз закупали автобусы для районов края. В прошлом году приобрели 28 автобусов для городов, а также шесть трамваев и 14 троллейбусов для Барнаула и пять троллейбусов - для Рубцовска. Как отметил глава регионального минтранса Андрей Подолян, на развитие и модернизацию транспортного комплекса в 2025 году было потрачено 1,9 миллиарда рублей, из них почти 950 миллионов - на новую технику. За последние пять лет объем бюджетных инвестиций в обновление парка превысил 4,2 миллиарда рублей.

С 2026-го модернизация транспортной сети продолжается по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На ближайшие три года край получил федеральную субсидию - 1,14 миллиарда рублей - на закупку автобусов в крупных городах с населением более 50 тысяч человек: Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Общая сумма инвестиций с учетом краевого и муниципального софинансирования составит 2,9 миллиарда рублей, чего должно хватить на 275 автобусов. В этом году планируют приобрести 62 машины (в том числе 31 - для Барнаула) общей стоимостью около 710 миллионов рублей.

Сейчас на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в крае работает более двух тысяч автобусов. В прошлом году они перевезли 84,5 миллиона пассажиров - примерно как в 2024-м. Автобусы остаются самым массовым видом транспорта в регионе, но объемы пассажироперевозок за последние пять лет сократились. В доковидные времена они перевозили более 100 миллионов человек в год.

В региональном минтрансе назвали несколько причин, которые сдерживают развитие отрасли. Прежде всего, это цифровизация госуслуг, развитие онлайн-сервисов и служб доставки, что привело к сокращению потребности населения в поездках на общественном транспорте. Во-вторых, автомобилизация населения. За последние двадцать лет количество личных автомобилей в Алтайском крае выросло вдвое. В-третьих, износ парка: средний возраст автобусов в регионе составляет 11,9 лет, троллейбусов - 18, а трамваев - 30 лет. А высокая стоимость техники тормозит его обновление. Четвертое - кадровый кризис, дефицит водителей. И хотя автотранспортные предприятия работают по нерегулируемым тарифам, все вышеперечисленные факторы приводят к финансовой нестабильности в их работе, срывам графиков движения и нехватке инвестиций для обновления парка. В результате на одиннадцати межмуниципальных маршрутах сегодня нет пассажирских перевозок вообще, еще на 23 есть риск их прекращения.

- В прошлом году мы провели 18 конкурсов на привлечение перевозчиков, в них приняли участие пять компаний, в результате удалось закрыть семь межмуниципальных маршрутов, - отметил начальник отдела автомобильного транспорта минтранса Алтайского края Антон Блинов. - Пробуем и другие механизмы. В прошлом году впервые перевели один из маршрутов Барнаул-Новоалтайск на регулируемый тариф, предусмотрев в региональном бюджете 10,2 миллиона рублей в год на субсидирование стоимости билетов. Сейчас изучаем возможность перехода на регулируемый тариф и других межмуниципальных маршрутов. Призываем муниципалитеты оказывать поддержку перевозчикам из местных бюджетов. Ведь такие решения позволят сохранить нерентабельные, но социально значимые маршруты межмуниципальных перевозок. Например, в феврале этого года удалось возобновить сообщение по одному из маршрутов Заринск-Барнаул.

В крае по-прежнему непростая ситуация с транспортной доступностью в сельской местности. Сегодня в десяти районах края вообще нет пассажирских перевозок внутри местной маршрутной сети. В остальных сельских муниципалитетах сообщение организовано только по отдельным направлениям. Чтобы обеспечить транспортную доступность сел, региональная власть помогает им с закупкой техники. Так в прошлом году при поддержке краевого бюджета удалось восстановить муниципальное сообщение в Третьяковском и Смоленском районах. Сейчас идет восстановление движения пассажирских автобусов в Егорьевском районе.

- В этом году мы начнем внедрять новую модель организации перевозок пассажиров в Алтайском крае, чтобы выстроить эффективную транспортную систему, - подчеркнул Антон Блинов. - Перевозки на дальние расстояния свыше 300 километров будут переданы железнодорожному транспорту, чтобы не дублировать маршруты и оптимизировать затраты. Если базовый вариант модели позволяет сохранить нынешний уровень обеспеченности населения услугами автотранспорта, то внедрение перспективной модели будет способствовать развитию транспортной сети региона. Она предусматривает перевод самых социально значимых маршрутов на регулируемые тарифы, а также создание специального ведомства, отвечающего за организацию и контроль пассажирских перевозок. Нам нужно перейти от точечного реагирования на сбои к системному управлению маршрутной сетью.