Volvo поднимает планы по EX60 из-за ажиотажа

Особенно горячо встретили новинку в Германии и самой Швеции. Заказы от дилерских центров там значительно превысили внутренние прогнозы Volvo. Компания признала: спрос оказался настолько высоким, что пришлось пересматривать производственный календарь. Впервые в истории Volvo собирается держать завод в Торсланде открытым на одну дополнительную неделю этим летом.

Почему такой ажиотаж? EX60 — первый Volvo, построенный на архитектуре 800 В. Это означает запас хода до 810 км по циклу WLTP и зарядку с 10 до 80% всего за 16 минут. Плюс интеграция AI-ассистента Gemini от Google и чипов NVIDIA. Получился автомобиль, который по характеристикам переигрывает Tesla Model Y, а по премиальности — многих немецких конкурентов.

При этом заказы в США и Азии откроются только позже этой весной. То есть текущий ажиотаж — это только Европа. Если спрос повторится на других рынках, Volvo может снова поднять планку. EX60 еще не доехал до клиентов, а уже стал одним из самых ожидаемых электромобилей года. И, судя по реакции дилеров, компания угадала с характеристиками и ценой.

