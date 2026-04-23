Как Chery создает видимость дешевизны

Базовая стоимость Chery без учета спецпредложений вполне сопоставима с Tenet. Просто Chery может позволить себе демпинговать за счет гигантских объемов в Китае. Tenet такой возможности не имеет.

Теперь посмотрите, что вы получаете за эти «лишние» деньги у Tenet. Базовая комплектация T7 Active включает камеру заднего вида с динамической разметкой, двухзонный климат-контроль, полностью светодиодную оптику и систему бесключевого доступа. У «дешевого» Chery часть этих опций либо отсутствует, либо доступна за доплату. Плюс пятилетняя гарантия у Tenet против трех лет у большинства китайских брендов. И дилерская сеть из 210 центров по всей стране — это не абстрактное преимущество, а возможность получить запчасти и не ждать месяц.

Также не забывайте про ставку утильсбора. Локализованный Tenet имеет преимущества в этом вопросе, но их нивелируют стартовые инвестиции в завод: станки, линии сборки, обучение персонала. Для выхода на безубыточность «Автомобильному заводу АГР» нужно выпускать не менее 50 тысяч машин в год. Судя по тому, что Tenet T7 стал бестселлером в первом квартале 2026-го, цель вполне достижима.

В итоге, сравнивая ценники, важно понимать: Chery Tiggo 7L за 1,876 млн — это «акционный» автомобиль с урезанным оснащением. Tenet T7 за 2,68 млн — это машина «под ключ» с расширенной гарантией и готовой сервисной инфраструктурой. Вопрос не в том, что дешевле, а в том, что вы получаете за свои деньги. Агрессивный демпинг Chery рано или поздно закончится — вслед за отменой скидок подтянутся и цены.

Напомним, что импорт новых авто в РФ вырос на 8% в I квартале 2026 года.