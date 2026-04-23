$7587.97

Porsche хочет вернуть механику в электромобили — что известно?

Моя Москва.онлайн

Автопроизводитель Porsche рассматривает возможность оснащения будущих электромобилей системой, имитирующей работу механической коробки передач. По мнению руководства компании, это может существенно повысить удовольствие от вождения, которое нередко утрачивается в электрических моделях.

© Porsche

Глава GT-подразделения Андреас Пройнингер отметил, что его впечатлил опыт вождения Hyundai Ioniq 5 N (601 л.с.), где используется виртуальные обороты и подрулевые лепестки для переключений. Такая технология, по его словам, возвращает привычное для водителя чувство контроля и вовлечённости.

Система работает за счёт программной имитации работы двигателя внутреннего сгорания: электромотор подаёт мощность ступенчато, а акустика воспроизводит соответствующие звуки. В сочетании с традиционной управляемостью Porsche это может создать спортивный электрокар, объединяющий мгновенную тягу EV и эмоциональную составляющую классических машин.

Решение может повлиять на сегмент спортивных электромобилей. Например, будущая электрическая модель Porsche 718 может получить такой уровень вовлечённости.