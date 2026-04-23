Porsche хочет вернуть механику в электромобили

Автопроизводитель Porsche рассматривает возможность оснащения будущих электромобилей системой, имитирующей работу механической коробки передач. По мнению руководства компании, это может существенно повысить удовольствие от вождения, которое нередко утрачивается в электрических моделях.

Глава GT-подразделения Андреас Пройнингер отметил, что его впечатлил опыт вождения Hyundai Ioniq 5 N (601 л.с.), где используется виртуальные обороты и подрулевые лепестки для переключений. Такая технология, по его словам, возвращает привычное для водителя чувство контроля и вовлечённости.

Система работает за счёт программной имитации работы двигателя внутреннего сгорания: электромотор подаёт мощность ступенчато, а акустика воспроизводит соответствующие звуки. В сочетании с традиционной управляемостью Porsche это может создать спортивный электрокар, объединяющий мгновенную тягу EV и эмоциональную составляющую классических машин.

Решение может повлиять на сегмент спортивных электромобилей. Например, будущая электрическая модель Porsche 718 может получить такой уровень вовлечённости.