Xpeng запускает летающие автомобили в массы: сроки названы

Китайский стартап Xpeng намерен начать коммерческие поставки летающих автомобилей уже через три года, делая ставку на серийное производство в 2027-м. Как отмечают в компании, это направление может стать ключевым за пределами традиционного автопрома, а предзаказы уже превысили семь тысяч штук, преимущественно из КНР. Сейчас ведутся переговоры с авиационными регуляторами для сертификации новой технологии.

Параллельно Xpeng развивает проекты в сфере автономного транспорта: испытания роботакси стартуют в Гуанчжоу в 2026 году, а в последующие 12–18 месяцев компания намерена выпустить от нескольких сотен до тысяч таких машин. Ещё одним перспективным направлением названы гуманоидные роботы — их планируют задействовать в обслуживании клиентов и продажах. Руководство полагает, что в отдалённой перспективе этот сегмент может даже опередить автомобильный бизнес по объёму.

Xpeng активно наращивает присутствие за рубежом: компания уже работает более чем в 60 странах и ставит цель получать более половины выручки из-за пределов Китая в ближайшие пять–десять лет. Также прорабатывается углубление партнёрства с Volkswagen, которое охватывает совместную разработку электромобилей и технологий. Трансформация из автопроизводителя в технологическую компанию демонстрирует, что индустрия движется далеко за рамки привычного транспорта.