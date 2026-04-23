Keyvany представил Mercedes-AMG G63 G950

Мастера из ателье Keyvany создали один из самых неоднозначных и мощных вариантов Mercedes-AMG G63, названный G950. Внедорожник получил агрессивный обвес, включающий новый бампер со сплиттером, изменённую решётку радиатора и капот с большим воздухозаборником. Также на крыше и снизу передка появились световые панели. Боковые расширители и накладки визуально сделали автомобиль шире, а перед каждым колесом разместились три выхлопных патрубка. Корма оснащена диффузором, двойным спойлером и доработанной крышкой багажника с креплением для запаски.

Главная изюминка — форсированный мотор. Под капотом остался штатный 4,0-литровый V8 twin-turbo, но его отдачу подняли с 585 до 950 лошадиных сил (около 937 hp или 699 кВт). Это делает Gelandewagen одним из сильнейших в своём сегменте, однако поведение на извилистых трассах вызывает сомнения. В отличие от внешности, интерьер сохранил сдержанность и почти не изменился — редкость для таких смелых проектов. Keyvany G950 — это образец тюнинга, где приоритет отдан броскости и мощи, а автомобиль превращается в экстремальное шоу-кара с характеристиками суперкара.