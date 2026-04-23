DS N°8 получил в свое оснащение функцию Plug & Charge

Электромобиль DS N°8 получил в стандартном оснащении функцию Plug & Charge, которая упрощает процесс зарядки на станциях быстрой сети Free2Move Charge. .

© DS

Начиная с моделей, выпущенных в первых числах апреля, владельцам DS N°8 достаточно подключить автомобиль к зарядной станции и активировать приложение Free2Move Charge, после чего процесс запускается автоматически. В машине встроен цифровой сертификат, который позволяет терминалу распознавать аккаунт пользователя, управлять зарядкой и оплатой — никаких дополнительных карт или ручной идентификации не требуется.

Платформа Free2Move Charge охватывает свыше миллиона зарядных пунктов по всей Европе, из которых более 50 тысяч поддерживают функцию Plug & Charge. Приложение для поиска станций и мониторинга зарядки доступно во Франции, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Португалии и Австрии.

DS N°8 оснащается бортовым зарядным устройством на 11 кВт как базовое, а с апреля появилась опция трехфазного на 22 кВт, сокращающая время зарядки. Такие станции широко распространены в городских районах — в центрах городов, торговых центрах или на общественных парковках, и позволяют быстро пополнить запас хода до 80% без использования дорогих суперзарядок, расположенных преимущественно на трассах.

Запас хода DS N°8 достигает 750 км по циклу WLTP (500 км по трассе). При использовании 22-киловаттного ЗУ версия FWD с аккумулятором на 73,7 кВт·ч может зарядиться с 20 до 80% за 2 часа 35 минут, тогда как на станции 11 кВт уйдет 4 часа 55 минут. Версия FWD LONG RANGE (батарея 97,2 кВт·ч) при тех же условиях разгоняется с 20 до 80% за 3 часа 20 минут на 22 кВт и за 6 часов 10 минут на 11 кВт. Опция 22-киловаттного устройства доступна для всех версий FWD, FWD LONG RANGE, AWD LONG RANGE, а также комплектаций PALLAS и ETOILE за 900 евро.