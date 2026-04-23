Nio готовит ответ кризису, выпуская два огромных электрокроссовера

Китайский автогигант Nio намерен компенсировать весеннее падение продаж выпуском двух новых внедорожников — премиального ES9 и более бюджетного Onvo L80. Глава компании Уильям Ли ожидает, что поставки в мае и июне продемонстрируют уверенный рост, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру второго квартала.

© Nio

32cars.ru

Первый квартал оказался для компании успешным: поставки выросли почти вдвое, до 83,5 тысячи машин. Выручка подскочила ещё заметнее благодаря росту доли дорогих моделей. Однако в апреле на внутреннем рынке Китая наметился спад продаж, и новинки должны исправить ситуацию.

Флагманский ES9 — это премиальный внедорожник длиной более 5,3 метра, рассчитанный на 6–7 пассажиров. Автомобиль оснащён двухмоторным полным приводом мощностью порядка 700 л.с., батареей на 102 кВт·ч (запас хода — 600–620 км по циклу CLTC). Новая 900-вольтовая система упрощает быструю зарядку и замену аккумулятора, а комплекс датчиков включает лидар.

Модель Onvo L80 представляет собой более доступный пятиместный SUV длиной свыше 5 метров, нацеленный на массовый сегмент. В отличие от ES9, его главные козыри — практичность, просторный салон и экономичность, что делает модель достойной альтернативой дорогим аналогам.