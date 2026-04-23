Электромобили в Европе взлетели на 42%: бензин и дизель теряют позиции

В марте 2026 года продажи новых автомобилей в Европе значительно выросли — прибавка составила 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано более 1,58 миллиона машин в странах ЕС, Великобритании и ЕАСТ. Главным стимулом для рынка стали электромобили, спрос на которые продолжает стремительно увеличиваться.

© соцсети

Реализация полностью электрических моделей взлетела на 42% в годовом выражении, причём в ведущих экономиках Европы рост оказался ещё заметнее: в Германии — 66%, во Франции — 69%, а в Италии — 72%. Подключаемые гибриды также прибавили около 32%, тогда как традиционные бензиновые и дизельные двигатели потеряли 10% и 14% соответственно.

В итоге доля электрифицированных автомобилей, то есть электрокаров и гибридов, составила порядка 70% от всех регистраций. Среди производителей выделилась Tesla, которая нарастила продажи на 84,3% — до примерно 52,6 тысячи авто, обойдя китайскую BYD. Последняя, хоть и показала рост на 147,6%, остановилась на отметке 37,58 тысячи машин.

Из традиционных марок Volkswagen поднялся на 4,8%, Stellantis — на 6%, Renault — на 3,4%, а BMW зафиксировал прирост на 15,4%. Эксперты связывают популярность электромобилей с высокими ценами на топливо из-за геополитической напряжённости, что подталкивает покупателей к более экономичным решениям.