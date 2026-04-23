Tesla запустила серийное производство роботакси Cybercab в Техасе

Компания Tesla приступила к серийному выпуску роботакси Cybercab на заводе в Техасе, о чём Илон Маск объявил в ходе отчётной конференции по итогам первого квартала 2026 года. Новинка не подпадает под лимит в 2500 машин в год, поэтому к концу года ожидается наращивание темпов производства. В отличие от проектов Waymo или Cruise, Cybercab прошёл стандартную сертификацию по федеральным нормам безопасности США, что устраняет необходимость в специальных разрешениях. .

По словам Маска, запуск Cybercab идёт по типичной S-кривой: вначале объёмы невелики, однако к концу 2026 года прогнозируется резкий рост. Первый экземпляр без рулевого колеса собрали ещё в феврале, но массовое производство началось только сейчас. Автомобиль будет предлагаться в двух версиях: полностью автономной без руля и с классическим управлением, причём система автопилота ещё дорабатывается – полностью самостоятельное вождение без контроля пока недоступно.

Роботакси считается стратегическим продуктом Tesla: компания делает акцент на компактные автономные решения, поскольку до 90% поездок совершаются одним-двумя пассажирами. Однако проект сопряжён с рисками: текущие системы автопилота демонстрируют большую аварийность по сравнению с человеком, а сроки внедрения полностью автономного режима неоднократно откладывались.