GWM показала внедорожник мощностью 864 л.с.

Компания GWM создала внедорожник мощностью 864 л.с. Китайский внедорожник Tank 700 теперь обладает мощностью, почти равной Lamborghini Temerario, однако его разгонные характеристики куда скромнее. Об этом сообщает Carscoops.
GWM продаёт Tank 700 в Китае уже несколько лет, но недавно представила обновлённую версию 2026 года. Модель показали перед Пекинским автосалоном, который стартует в эти выходные. Обновлённый внедорожник получил более агрессивный дизайн и форсированный силовой агрегат. По мощности он почти догнал Lamborghini Temerario, но разгоняется значительно медленнее.
Флагманская модификация носит название Hi4-Z. В её основе лежит 2,0-литровый турбированный рядный четырёхцилиндровый двигатель мощностью 248 л.с. К нему добавлены два электромотора: один встроен в трансмиссию (288 л.с.), второй установлен сзади и выдаёт 322 л.с.
В сумме Tank 700 теперь выдаёт 864 л.с. Автомобиль является подключаемым гибридом и оснащён внушительным аккумулятором ёмкостью около 56 кВт·ч, который обеспечивает запас хода на электротяге до 190 км.