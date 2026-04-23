Электромобили показали лучшую надежность, чем авто с ДВС

Эксперты ADAC проанализировали надёжность 158 моделей от 27 производителей и выяснили, что электромобили заметно опережают машины с ДВС по показателю отказов. Для четырёхлетних электрокаров зафиксировано 6,5 поломки на 1000 машин, тогда как у бензиновых и дизельных аналогов этот показатель составил 12,5.

Преимущество электрических моделей объясняется их более простой конструкцией и меньшим числом компонентов, подверженных износу. При этом в целом автопарк становится надёжнее: за десять лет вероятность поломки десятилетних автомобилей снизилась вдвое — с 6,5% в 2015 году до 3,1% в 2025-м. Тем не менее общее количество вызовов эвакуаторов возросло до 3,7 миллиона, что связано со старением машин на дорогах.

Самая распространённая причина неисправностей — 12-вольтовая батарея, на которую приходится почти половина обращений, причём это характерно и для электромобилей, и для авто с ДВС. У электрических машин также нередко возникают сбои в бортовой электронике и системах управления питанием. Лидерами среди трёхлетних автомобилей стали BMW i3 (0,4 случай на 1000) и Tesla Model 3 (0,7). Среди бензиновых и дизельных лучший результат — у Mini и BMW X2 с 0,8. В то же время некоторые модели, включая Toyota C-HR, RAV4, Corolla, Yaris Cross, а также электрокар Hyundai Ioniq 5, показали повышенный уровень неисправностей из-за проблем с питанием.