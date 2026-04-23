Tesla расширяет штат завода в Грюнхайде на 1000 человек

Американский производитель электромобилей Tesla намерен расширить штат своего завода в Грюнхайде (Бранденбург) на тысячу человек. Компания объясняет это растущим спросом на Model Y и рассчитывает нарастить производство примерно на пятую часть начиная с третьего квартала 2026 года.

Предприятие в Германии — единственная европейская гигафабрика Tesla, где сейчас трудятся около 11 500 человек. Набор дополнительных сотрудников стартует в мае, причём примерно 500 временных работников получат постоянные контракты. Расширение напрямую связано с востребованностью Model Y — лидера модельного ряда бренда на европейском рынке электрокаров.

Помимо увеличения выпуска автомобилей, компания уже ищет несколько сотен специалистов для будущей линии по производству аккумуляторов, запуск которой намечен на первую половину 2027 года. Локализация батарей поможет уменьшить зависимость от внешних поставщиков и снизить себестоимость машин — это важно на фоне растущей конкуренции.