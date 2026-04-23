Стартовали предзаказы на кроссовер Voyah Taishan X8 с ценами от 3,4 млн рублей.

Внедорожник, задний ряд которого способен за считаные секунды превратиться в полноценную кровать, – это не фантастика, а реальность от китайского бренда Voyah. Компания уже объявила старт предварительных заказов на свою новинку – крупный кроссовер Taishan X8. Диапазон цен на автомобиль варьируется от 303 до 390 тысяч юаней, что в пересчете составляет примерно 3,4-4,35 млн рублей. В модельной линейке предусмотрено сразу пять вариантов оснащения.

Публичный показ машины приурочен к автосалону в Пекине – событие состоится уже завтра. По своим размерам Taishan X8 сопоставим с популярным Li Auto L9: длина достигает 5,2 метра, ширина – 2025 мм, а высота – 1814 мм. Колесная база при этом составляет 3090 мм. Также кроссовер оборудован выдвижными подножками и колесами на 21 или 22 дюйма.

Внутри машины располагается мультимедийная система от Huawei. В ее основе – два 15,6-дюймовых экрана с разрешением 2K. Для пассажиров на втором ряду установлены кресла «нулевой гравитации» с 32-точечным массажем, что добавляет поездкам невиданного комфорта.

Кроме того, для задних пассажиров предусмотрены 21,4-дюймовый потолочный дисплей и встроенный холодильник объемом 13 литров. Однако настоящая «фишка» модели – функция автоматического превращения салона в спальное место. Всего одно нажатие кнопки запускает процесс, длящийся 60 секунд: задние кресла складываются, а специальный надувной матрас образует ровную поверхность длиной 2,1 метра.

Говоря об электронной начинке, Voyah Taishan X8 оснащен четырьмя лидарами, камерами и радарами миллиметрового диапазона. Производитель заявляет, что аппаратная платформа уже готова к третьему уровню автономного вождения – автомобиль способен передвигаться без участия водителя в определенных условиях.

Что касается силовых установок, то гибридная версия базируется на 1,5-литровом двигателе внутреннего сгорания мощностью 150 лошадиных сил. Электромоторов предусмотрено два варианта – в зависимости от конкретной комплектации. Платформа построена на 800-вольтовой архитектуре, что позволяет заряжать батарею от 0 до 80% всего за 12 минут при комнатной температуре.

Запас хода на чистом электричестве составляет 190, 300 или 310 км в зависимости от версии. Если же батарея разряжена, расход топлива на 100 км варьируется от 6,5 до 6,8 литра. Альтернативой гибриду служит полностью электрический вариант с тяговой батареей на 120 кВт·ч и запасом хода более 700 км по циклу CLTC.