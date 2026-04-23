Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов

Рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира продолжает возглавлять Toyota. Капитализация японского производителя оценивается в 54,4 миллиарда евро. Более того, компания лидирует и по индексу силы бренда (BSI), достигнув показателя 92,5 из 100 и получив максимальный рейтинг AAA+.

Серебро в рейтинге традиционно удерживает Mercedes-Benz, однако его стоимость уменьшилась на 15% — до 40,4 миллиарда евро. Третью строчку сохранил BMW с практически неизменной ценой бренда в 38 миллиардов евро.

Volkswagen показал наибольший прирост среди немецких марок — на 10% до 31 миллиарда евро, что соответствует четвёртому месту. Porsche с оценкой в 30,5 миллиарда евро замкнул пятёрку лидеров. Шестую позицию заняла американская Tesla, чья рыночная капитализация составила 27,6 миллиарда долларов.