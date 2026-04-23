GMW принял решение снять с продаж в Великобритании электрический Ora 03

Китайская компания GMW приняла решение снять с продаж в Великобритании электрический хэтчбек Ora 03 из-за катастрофически низкого спроса. В первом квартале 2026 года было реализовано всего 26 экземпляров этой модели, что вынудило производителя пересмотреть свою европейскую стратегию. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© GWM

Модель, ранее фигурировавшая под названием Funky Cat, дебютировала на британском рынке в 2022 году и позиционировалась как соперник Volkswagen ID.3, MG4 и Renault Zoe. Однако за четыре года автомобилю не удалось закрепиться в данном сегменте. В 2025 году продажи составили лишь 542 машины, в то время как конкуренты реализовывали тысячи. Например, Volkswagen и MG продали около 9000 электромобилей аналогичного класса.

Главной причиной провала стало неоправданно высокая цена в сочетании с отсутствием сильного бренда и острой конкуренцией со стороны более известных производителей. Рынок быстро насытился новыми электромобилями, в том числе китайскими с лучшим соотношением цены и характеристик. GMW уже приступила к пересмотру своей стратегии в Европе, делая ставку на более массовые автомобили и расширение модельного ряда. Планируется запуск не менее семи новых машин с середины 2026 года, преимущественно кроссоверов под брендом Haval.

Уход Ora 03 демонстрирует, насколько сложным остается европейский рынок для новых марок. Несмотря на растущий спрос на электромобили, конкуренция усиливается, и без четкого позиционирования модели быстро теряют позиции.