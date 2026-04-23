GMW принял решение снять с продаж в Великобритании электрический Ora 03

Китайский электрокар Ora 03 провалился в Великобритании: продано всего 26 штук за квартал
Китайская компания GMW приняла решение снять с продаж в Великобритании электрический хэтчбек Ora 03 из-за катастрофически низкого спроса. В первом квартале 2026 года было реализовано всего 26 экземпляров этой модели, что вынудило производителя пересмотреть свою европейскую стратегию. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Модель, ранее фигурировавшая под названием Funky Cat, дебютировала на британском рынке в 2022 году и позиционировалась как соперник Volkswagen ID.3, MG4 и Renault Zoe. Однако за четыре года автомобилю не удалось закрепиться в данном сегменте. В 2025 году продажи составили лишь 542 машины, в то время как конкуренты реализовывали тысячи. Например, Volkswagen и MG продали около 9000 электромобилей аналогичного класса.
Главной причиной провала стало неоправданно высокая цена в сочетании с отсутствием сильного бренда и острой конкуренцией со стороны более известных производителей. Рынок быстро насытился новыми электромобилями, в том числе китайскими с лучшим соотношением цены и характеристик. GMW уже приступила к пересмотру своей стратегии в Европе, делая ставку на более массовые автомобили и расширение модельного ряда. Планируется запуск не менее семи новых машин с середины 2026 года, преимущественно кроссоверов под брендом Haval.
Уход Ora 03 демонстрирует, насколько сложным остается европейский рынок для новых марок. Несмотря на растущий спрос на электромобили, конкуренция усиливается, и без четкого позиционирования модели быстро теряют позиции.