Hyundai представила роскошный минивэн STARIA Limousine

Hyundai вывела на рынок Южной Кореи обновленную модель минивэна STARIA Limousine. Автомобиль позиционируется как флагманский MPV, нацеленный на корпоративных клиентов, гостиничный бизнес и семьи, которым важен высокий уровень комфорта. Версия Limousine отличается от стандартной модели уникальными дизайнерскими решениями, воплощающими концепцию «Премиум-движение».

Покупателям доступны два варианта силовой установки: гибридная система на базе 1,6-литрового турбомотора мощностью 180 л.с. и полностью электрическая версия с отдачей около 215 л.с. Электромобиль оснащается батареей на 84 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 364 км.

Дизайн модели был переработан: гибридная модификация получила решетку радиатора с черным хромом и золотыми вставками, а электрическая — затемненные детали и аэродинамичные колеса. Доступна двухцветная окраска кузова.

Особого внимания заслуживает интерьер, особенно в шестиместной компоновке. Установлены кресла Executive Seat с натуральной кожей, массажной функцией с 14 воздушными камерами и режимом релаксации. В салоне также имеются потолочный экран на 17,3 дюйма и панорамная крыша.

Стоимость гибридной версии начинается от 40 800 евро, а электрической — от 59 900 евро. Подобные новинки демонстрируют растущий интерес к премиальным и технологичным решениям в сегменте минивэнов.