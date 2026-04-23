Jeep получил награду Car Design Award 2026 за стиль

Компания Jeep получила престижную награду Car Design Award 2026 в категории «Язык фирменного стиля». Церемония вручения прошла в Милане 22 апреля в музее ADI в рамках Недели дизайна. Этот приз присуждается команде дизайнеров, добившейся наибольшей согласованности и универсальности стиля бренда во всей модельной линейке.

Международное жюри, состоящее из журналистов ведущих автомобильных изданий, оценивало проекты, внесшие значительный вклад в развитие автомобильного дизайна. Эксперты отметили, что Jeep, сохраняя верность своим корням, переосмысливает узнаваемые элементы — решётку радиатора с семью прорезями и трапециевидные колёсные арки, превращая их в универсальные символы приключений и свободы.

Основанная в 1984 году премия Car Design Award признаёт достижения в области дизайна. В условиях энергетического перехода Jeep продолжает формировать коллективное представление об исследованиях, делая аутентичность основой каждого своего творения.